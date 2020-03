Milano, 29 marzo 2020 - L’alert alloggiati è scattato in Questura a Milano giovedì sera. Il software che segnala la presenza di ricercati tra le persone registrate negli alberghi cittadini ha lanciato l’allarme in centrale operativa, e poco dopo gli agenti delle Volanti si sono presentati alla reception di un hotel extralusso di via privata Passarella, a due passi da piazza Duomo, per avere conferma che lì alloggiasse S.D., quarantunenne condannato dal Tribunale di Harare, capitale dello Zimbabwe, a 8 anni di reclusione per una truffa ai danni della onlus per la quale lavorava una decina di anni fa.

Così i poliziotti di via Fatebenefratelli, con la collaborazione dell’Interpol di Roma, hanno arrestato l’uomo, in esecuzione del mandato di cattura internazionale. Stando a quanto ricostruito, S.D. ha messo in atto il raggiro da 200mila dollari tra il 2010 e il 2011, quando collaborava in Africa con una onlus italiana: in particolare, l’allora trentunenne milanese si occupava di gestire i finanziamenti relativi ad attività agricole da sviluppare in Zimbabwe, Stato dell’Africa meridionale. Peccato che S.D., come testimoniato anche dal responsabile dell’organizzazione, abbia falsificato documenti e spacciato per autentici pagamenti fittizi, fingendo così di realizzare progetti mai messi in atto e provocando un danno all’onlus quantificato in circa 200mila dollari. Per portare a termine l’imbroglio, S.D. si sarebbe fatto aiutare anche da complici in Zimbabwe, che avrebbero dichiarato di aver percepito dal collaboratore della onlus soldi (20mila euro in un caso) come compenso per le false fatturazioni.