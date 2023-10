Troyan vive in auto a Opera: il Comune cerca un letto

La storia di Troyan Pavlovyc, 57enne di Cernovtsi (Ucraina) da dieci anni in Italia che vive in auto da quattro mesi è seguita dal Comune. L’uomo. dopo la morte della moglie, non è stato in grado di pagare l’affitto di casa ed è stato sfrattato. Ma ora il Comune lo ha preso in carico e sta cercando una strada per rendergli la vita migliore. "Troyan Pavlovyc è seguito ormai da diversi mesi, da quando i servizi sociali sono stati allertati dalla polizia locale - spiega il vicesindaco Alessandro Virgilio -. Immediatamente sono partiti gli incontri per comprenderne la situazione e definire gli interventi indifferibili. Pur avendo parenti in Ucraina e in quel Paese un luogo in cui vivere, non è intenzionato a farvi ritorno, benché la località sia al confine con la Romania e non interessata dal conflitto in atto". In considerazione del suo stato fisico, cognitivo ed economico il Comune ha attivato il servizio di consegna dei pasti e la ricerca della disponibilità di dormitori e luoghi di accoglienza. Informata delle azioni di supporto la Croce Rossa di Opera affinché il signore effettuasse una visita medica, l’Amministrazione ha predisposto le spese per l’accompagnamento alla struttura di cura e per il pagamento del ticket sanitario. Ora Troryan frequenta un centro diurno a Milano destinato alle persone senzatetto dove è possibile consumare colazione e pranzo e provvedere alla propria igiene personale. "L’obiettivo ora è aiutarlo a trovare un ricovero per il pernottamento in una struttura disponibile a un’ospitalità prolungata", ha aggiunto il vicesindaco Vrgilio.

Massimiliano Saggese