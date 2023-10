Trovato nella roggia il corpo di un giovane

Il corpo senza vita di un giovane uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri in una roggia, all’interno del bosco del Carengione, il polmone verde di Peschiera Borromeo. È successo alle 14.30. Sulla sponda del corso d’acqua si aggirava un cane, presumibilmente quello del giovane deceduto: proprio l’animale ha attirato l’attenzione di alcuni ciclisti di passaggio che, dopo essersi avvicinati, hanno notato il corpo riverso nel fiumiciattolo e lo hanno tratto a riva, esanime. A quel punto è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della polizia locale di Peschiera. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ad accertare il decesso è stato il personale sanitario di Areu, arrivato con un’ambulanza e un’automedica.

Il giovane, che al momento del ritrovamento non aveva con sé i documenti, è stato successivamente identificato. Si tratta di un 26enne del posto, con disturbi di tipo psichiatrico. Sul corpo non c’erano apparenti segni di violenza. Al momento tutte le piste investigative restano aperte; una delle ipotesi più probabili è che il ragazzo possa essere scivolato nel ruscello forse in seguito a un malore. Il pm di turno non ha ritenuto di far intervenire il medico legale sul posto, ma ha disposto l’esame autoptico per fare piena luce sulla vicenda e chiarire le cause del decesso. I carabinieri, incaricati delle indagini, e gli agenti della polizia locale, intervenuti a supporto, sono rimasti a lungo sul luogo del ritrovamento per eseguire le verifiche del caso e anche per mettere in sicurezza la zona, dove si sono concentrati i soccorsi. I familiari del giovane sono stati raggiunti dalla tragica notizia.

Alessandra Zanardi