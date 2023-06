Trovato nei boschi il corpo di un ventenne pestato a morte

di Roberta Rampini

Supino per terra, con il volto tumefatto, gravi contusioni alle gambe e diverse fratture. Sarebbe stato picchiato in modo violento, fino alla morte. Probabilmente altrove e poi abbandonato lungo la strada provinciale 162 a Cornaredo, nell’hinterland milanese. È stato trovato così un ragazzo di circa 20 anni, di origini nordafricane, ieri mattina all’alba, in un’area boschiva vicino a Cascina Carla. I carabinieri della compagnia di Corsico e del Nucleo investigativo di Milano seguono la pista del regolamento di conti tra bande di spacciatori della zona. Il giovane sarebbe stato ucciso e si indaga per omicidio. A segnalare il cadavere del ragazzo intorno alle 5.30 alla centrale operativa del 118 è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari, dopo diversi tentativi di rianimazione, hanno constatato il decesso. Il ragazzo, che non aveva con sé documenti, è quindi ancora da identificare.

Era senza scarpe: queste sono state trovate molto più avanti, lungo la strada, sporche di sangue, assieme a un sacco a pelo, verosimilmente il rifugio della vittima. Da una prima analisi del corpo non sono state trovate ferite d’arma da taglio, né fori d’ingresso di proiettili, per questo gli inquirenti sono convinti che sia stato pestato brutalmente anche da più persone e che non sia stato in grado di difendersi o scappare. In una tasca dei vestiti i carabinieri hanno trovano un cellulare senza Sim, quasi sicuramente tolta da chi gli ha procurato la morte. La scheda conteneva informazioni su telefonate e sms scambiati con i suoi aggressori. Sul posto sono intervenuti anche militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul cadavere. Il tratto di provinciale dove è stato rinvenuto il cadavere, al confine con Cusago, è lontano dal centro abitato, in mezzo ad aree boschive. Inizialmente si era ipotizzato un pirata della strada, ma con il passare delle ore gli inquirenti hanno raccolto elementi che confermavano invece la pista del pusher ucciso. L’area dove è stato scoperto il corpo è poco lontana dai boschi dove si spaccia droga. I militari della sezione investigazioni scientifiche per tutta la mattinata hanno passato al setaccio tutta l’area. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere e dei varchi d’accesso al paese che potrebbero fornire elementi utili a identificare i responsabili dell’omicidio.