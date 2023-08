Trovato morto a New York Cassina in lutto per Richi

di Barbara Calderola

Comunità sotto shock a Cassina per la morte di Riccardo Zebro. Lo chef 34enne è stato trovato nel suo appartamento a New York privo di vita, non si conoscono ancora le cause del decesso. La famiglia ha già avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia e al momento non ci sarebbero indagini in corso.

Il giovane cuoco era emigrato da anni, ma nel piccolo centro della Martesana, dove è cresciuto aveva ancora tanti amici. È stato portiere nella squadra di calcio di casa. Dopo gli studi e il passaggio nelle cucine più importanti di Milano da stagista era diventato “chef de partie” e aveva fatto il grande salto, prima in resort di lusso alle Bermuda e poi in un ristorante del West Village, nella Grande Mela, dove era molto apprezzato.

Era atteso a casa a settembre per le vacanze, che trascorreva sempre nell’hinterland, vicino alla famiglia e ai compagni di infanzia. Un periodo di riposo dopo un anno di lavoro, occasione per rinsaldare i vecchi legami. "E invece adesso stiamo organizzando il suo funerale", dicono i coetanei fra le lacrime.

"Riccardo era uno dei giovani più promettenti della nostra comunità e aveva fatto fortuna lontano da Cassina, ma che si è sempre portato nel cuore il proprio paese e la propria gente", dice la sindaca Elisa Balconi, sconvolta dalla notizia come tutti nel paesino alle porte di Milano.

Il dolore corre in rete. "Giocavamo insieme a calcetto, non riesco a crederci – racconta Fabiano –. Richi era generoso e disponibile con tutti, un ragazzo alla mano che non si era montato la testa". Anche se nel suo album personale aveva scatti con celebrità del calibro di Robert De Niro, il grande divo si era fatto immortalare con il giovane mago dei fornelli capace con le sue ricette di conquistare la crème della città che non dorme mai. Un futuro luminoso il suo che sembrava inarrestabile verso chissà quali nuove vette e che invece si è chiuso nel peggiore dei modi. "Saremo qui tutti ad accoglierlo", garantiscono i cassinesi che non si rassegnano a una tragedia improvvisa e ancora senza motivo. I genitori sono chiusi nel dolore, per loro l’abbraccio di decine di persone che da ieri non hanno fatto mancare la propria vicinanza ai parenti. Adesso qui tutti aspettano solo che Riccardo torni a casa.