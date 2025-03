Trovate armi e droga nel box. Coppia di giovani nei guai

Gli agenti della Squadra Investigativa sono intervenuti in via Speri, notando movimenti sospetti di due ragazzi, un 19enne e un giovane di 21 anni, entrambi italiani. Il primo è salito sull’auto guidata dal più grande e si sono diretti verso un box in via Da Vinci. Gli agenti del commissariato hanno seguito l’auto: mentre il 19enne scendeva per dirigersi verso il box, l’altro stava nascondendo un sacchettino. Li hanno fermati e perquisiti: avevano in tasca circa 350 euro e, nel sacchettino c’erano bustine da 53 grammi di cocaina. Parcheggiata all’interno del box, c’era un’altra auto: all’interno un bilancino, una pistola e un fucile da caccia. In seguito agli accertamenti, i due giovani sono stati portati al carcere di Monza con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso di armi clandestine. Fr.Gr.