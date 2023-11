Trovata la dipendente del tribunale sparita: era in stato confusionale su un tram

A notarla sono stati alcuni ragazzi che viaggiavano sul tram 15, all’altezza di Rozzano: vedendo quella donna così confusa hanno subito chiamato gli agenti della Polizia locale. Così è stata ritrovata Cinzia B., 54 anni, dipendente del tribunale di Milano: era scomparsa venerdì pomeriggio.

I familiari avevano subito lanciato l’allarme, diramando la sua fotografia e le generalità in modo da poterla trovare prima possibile visto che la 54enne soffre di disturbi congnitivi che inluenzano il suo orientamento.

Cinzia B. era stata avvistata per l’ultima volta in viale Monte Santo. Non era riuscita a raggiungere la casa della sorella che, spaventata nel non vederla rientrare, si era immediatamente rivolta alle forze dell’ordine.

La 54enne era senza telefono e indossava una felpa con cappuccio rosa e delle scarpe azzurre con brillantini. Ieri sera il lieto fine grazie alla segnalazione dei giovani che, vedendola in stato confusionale, non si sono voltati dall’altra parte ma hanno chiesto aiuto.

La donna non ricorda nulla di quello che ha fatto nelle ultime 24 ore. Per questo per precauzione, anche se sembra fortunatamente in buone condizioni di salute, è stata portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Re.Mi.