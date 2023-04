Troppi schiamazzi e vandalismi: la sera il parco resterà chiuso

Troppi schiamazzi e i parchi chiudono la sera. È la decisione della sindaca Luisa Salvatori dopo le ultime segnalazioni da parte dei cittadini, esasperati per i continui schiamazzi notturni e vari disordini. Il provvedimento riguarda in primis il parco di via dei Pini, che per i prossimi tre mesi sarà chiuso al calar della sera. La decisione è arrivata con un’ordinanza ad hoc per porre fine a una situazione diventata sempre più insostenibile all’interno dell’area verde in via Pini. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane si sono verificati troppi vandalismi, di vario tipo. I giovani del posto, ma non solo loro, acquistano bevande alcoliche nel supermercato aperto 24 su 24, poi si lasciano andare fino a notte fonda a schiamazzi, urla, e lasciano bottiglie e lattine ovunque. E nei fine settimana, se possibile, la situazione peggiora, visto che i giovani del posto danno vita a vere e proprie feste anche con musica alta. Già in passato erano stati presi provvedimenti analoghi: il parco di via dei Pini era stato chiuso non solo la sera e la notte ma anche di giorno. Una situazione, quella di Vizzolo, comune a molti altri centri del Sud Milano, dove troppo spesso bande di giovanissimi, tutti minorenni, si comportano male e danneggiano o sporcano i beni pubblici.

Mas.Sag.