Troppi pregiudicati: Zerbo Pub chiuso per dieci giorni dal questore

Dovrà restare chiuso per 10 giorni lo “Zerbo Pub” di via dei Pioppi. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale dai carabinieri l’altro giorno. Si tratta de terzo locale chiuso da settembre a oggi in città. Il provvedimento è del questore, che ha il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Nello specifico il provvedimento è scattato perché durante i controlli dei carabinieri tra gennaio e maggio è stata riscontrata la presenza all’interno del locale di numerosi avventori con precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e violazione del codice della strada. Infine a maggio, i carabinieri della compagnia di San Donato sono intervenuti al pub per una lite terminata con un pestaggio. Sulle pagine locali dei social è polemica fra chi difende i gestori del locale e chi invece approva la chiusura anche se temporanea.