Troppi mortali sulle provinciali Sos dei sindaci

Tre scontri mortali in soli cinque mesi. È pesante il tributo di sangue sulle provinciali Cerca e Sordio-Bettola, dove, nel solo tratto fra Mediglia e Colturano, di recente si sono verificati svariati incidenti, alcuni dei quali con conseguenze gravissime. L’ultimo è quello di giovedì sulla Sordio-Bettola, dove ha perso la vita il 19enne Mattia Maiocchi. Lo scorso 10 marzo, sulla Cerca all’altezza di Colturano, un uomo di 55 anni, Antonio Ciaravella, è morto, mentre il figlio, di 26 anni, è rimasto gravemente ferito. I due viaggiavano su un’auto che, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, sulla quale in quel momento sopraggiungeva un camion. Sempre sulla Cerca, all’altezza di Mediglia, un motociclista di 60 anni, Gianguido Baroni, ha perso la vita il 3 novembre 2022. Mentre era in fase di sorpasso, la sua moto si è scontrata prima con un tir, quindi con un furgone. Una carambola che non ha lasciato scampo al centauro.

"Poiché il mancato rispetto del codice stradale agisce come moltiplicatore dei rischi, rinnovo l’invito alla Città Metropolitana di Milano ad aprire un tavolo di confronto coi Comuni della zona, per introdurre sulle provinciali del territorio delle misure che possano fungere da deterrente alle violazioni. L’inserimento di autovelox potrebbe favorire il rispetto dei limiti di velocità, se non altro per il timore d’incorrere nelle sanzioni – sono le parole del sindaco di Colturano Giulio Guala –. Alle istituzioni non resta che agire su questi elementi per cercare di favorire atteggiamenti più responsabili da parte di chi si mette al volante". Secondo il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano "sarebbe utile potenziale l’illuminazione nei punti che si sono rivelati più a rischio. Sulla Cerca, fra Mediglia e Tribiano, si aspetta la realizzazione di due rotonde che contribuiranno ad aumentare la sicurezza, oltre che a fluidificare il traffico. La loro progettazione è ormai arrivata alle battute finali". A.Z.