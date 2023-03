Troppi danni, chiusa la passerella Due Comuni ostaggio dei vandali

di Laura Lana

"Per motivi di sicurezza la passerella è temporaneamente chiusa". L’ennesimo episodio di danneggiamento ha portato a interdire l’accesso del sovrappasso di Ferrovie Nord, a scavalco tra i Comuni di Cormano e Cusano Milanino, sia dal lato di via Rodari che da quello di via Ansalone. "Si è deciso di chiudere dopo gli ingenti danni che sono stati provocati dagli ultimi atti vandalici di sabato scorso – ha spiegato il sindaco Valeria Lesma –. Nei prossimi giorni verranno installate serrande temporizzate, che chiuderanno automaticamente la passerella nelle ore notturne per poi riaprire al mattino". Una serrata notturna per cercare di preservare la struttura, da tempo presa di mira dalle baby gang e altri vandali. "Dopo le serrande verranno installate anche alcune telecamere. Dopo decine di interventi di ripristino degli ascensori, di pulizie straordinarie e di ripetute manutenzioni, ci auguriamo che questa soluzione, condivisa con il sindaco di Cormano Luigi Magistro, possa ridare decoro e sicurezza a questa infrastruttura", ha commentato Lesma, che ha poi lanciato il suo j’accuse.

"Esistono persone, sprovviste del benché minimo senso civico, che traggono divertimento dalla distruzione e dal danneggiamento di beni che appartengono a tutti, costringendo purtroppo i Comuni a interventi straordinari come questo". Il fenomeno è ben noto da almeno un anno, quando si è intensificato in entrambe le città. "Ho visto distruggere giorno dopo giorno questa passerella – denuncia un residente –. Prima è stato reso inutilizzabile l’ascensore, che è indispensabile per chi non può fare le scale. Poi, via via, hanno sporcato, imbrattato e rotto tutto il resto". Ma non solo nell’area del sovrappasso e della stazione ferroviaria. Tanto che, la scorsa estate, era stato lo stesso Magistro a lanciare una richiesta di aiuto e a scrivere direttamente al prefetto. Di "emergenza sicurezza" e "città diventata inospitale" ha più volte parlato anche Fabrizio Vagelista, cormanese ed ex assessore. Soprattutto qui monta il malcontento. "Quella passerella è molto usata. Forse più da noi che dai cusanesi. Un anno fa furono annunciati studi e interventi. Bene, siamo arrivati alla chiusura. Era questo che dovevamo aspettare?", lamentano i cittadini. Il collegamento pedonale tra Cormano e Cusano resterà possibile attraverso d il sottopasso di via Marconi a Cusano e quello della stazione.