Troppa gente a Trezzano: scoperti quattro pregiudicati e irregolari

Ad avvisare la polizia locale, che ha avviato subito le indagini e gli accertamenti, sono stati i vicini di casa che avevano notato nel palazzo uno strano via vai di gente. Troppa per quel piccolo appartamento: i vicini hanno contattato il comando segnalando un sovraffollamento all’interno di uno degli appartamenti. Gli agenti hanno approfondito e sono entrati nella casa, trovando il proprietario dell’appartamento e quattro cittadini stranieri, di cui uno senza documenti di identità e già gravato da un provvedimento di espulsione. Gli uomini sono stati fotosegnalati e un giovane è stato trasferito all’ufficio immigrazione della Questura per ulteriori approfondimenti. Sono in corso ancora accertamenti anche sugli altri uomini fermati, pregiudicati, che sono stati denunciati dagli agenti guidati dal comandante Antonio Festa che hanno, inoltre, avviato le pratiche per l’espulsione dall’Italia di tutti i clandestini. "Ringrazio la polizia locale per l’ennesima operazione di attento controllo del territorio – commenta il vicesindaco Domenico Spendio – e per la continua vicinanza e risposta alla cittadinanza che si è rivolta agli agenti per segnalare abusi e situazioni illecite, con grande senso civico: anche a loro va il mio ringraziamento. L’aumento di agenti e ufficiali, uniti alla professionalità e alla formazione, sta dando ottimi risultati in termini di sicurezza e presidio del territorio".

Francesca Grillo