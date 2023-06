Trofeo LBA a Milano: tifosi pronti a scattarsi un ricordo!

In attesa che venga assegnato il titolo di campione d’Italia, arriva a Palazzo Marino il trofeo del campionato di Lega Basket serie A. A contenderselo nelle gare LBA Finals UnipolSai, in programma da ieri al Mediolanum Forum, saranno la EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. La coppa sarà esposta all’ingresso del cortile d’onore di Palazzo Marino (piazza della Scala 2), lunedì 12 e martedì 13 giugno, dalle 10 alle 18. Sarà l’assessora allo Sport Martina Riva ad aprire al pubblico l’esposizione, lunedì alle 10.

Nel corso delle due giornate, tifosi e appassionati di basket potranno vedere da vicino e immortalare il trofeo in qualche scatto di ricordo. Successivamente, la coppa farà tappa a Bologna, nella Biblioteca Sala Borsa, dove potrà essere fotografata giovedì 15 e venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 20. Dopo il successo dell’attivazione alla Frecciarossa Final Eight di Torino, la Lega Basket, in collaborazione con Fujifilm, inoltre, darà la possibilità a tutti i tifosi di scattarsi una foto con il trofeo del campionato LBA, ideato dalla stagione 20-21, anche all’interno dei palasport delle due finaliste.