Triplete della bresciana Tironi Istruzione, formazione e lavoro

Alle elezioni un mese fa ha conquistato a Brescia quasi 8.700 preferenze, più del triplo delle 2.475 con cui era stata eletta in Regione nel 2018. Ed erano soprattutto queste a “blindare” per prima, in quota Forza Italia, la nomina in Giunta di Simona Tironi, classe 1982. Laureata in Economia, già vicesindaca a Travagliato, al Pirellone nella scorsa legislatura era vicepresidente della Commissione sanità. Nel Fontana 2 sarà assessora all’Istruzione, formazione e lavoro: "Un tema che sarà sempre più centrale nei prossimi anni", ha sottolineato.