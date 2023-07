Pena dimezzata per Salvatore Furci, l’ex comandante dei vigili che cercò di incastrare la collega con la droga

Trezzano sul Naviglio (Milano) – Nel gennaio del 2020 aveva cercato di incastrare una collega facendo piazzare della droga nella sua auto. Per vendetta. A distanza di tre anni e mezzo la vicenda di Salvatore Furci, l'ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, ha attraversato due processi e ha visto, tra il primo e il secondo grado, la condanna dimezzarsi. Da otto anni a 4 anni e mezzo di carcere per aver fatto nascondere da un complice cinque dosi di cocaina nell'auto di Lia Vismara, comandante della Polizia locale di Corbetta (Milano) e superiore di Furci all'epoca, per vendicarsi del fatto che lei non lo aveva dichiarato idoneo dopo un periodo di prova e che non era stato assunto.

Il giudice Elisabetta Canevini in primo grado, nel settembre del 2022, aveva ritenuto più grave il reato di cessione di droga, rispetto a quello di calunnia, mentre in secondo grado oggi, per quanto riguarda la cocaina, la quinta sezione penale d'appello ha riconosciuto che si è trattato di “modica quantità". Dunque, il reato più grave nel verdetto d'appello è diventato la calunnia e da qui l'abbassamento della pena fino a 4 anni e 6 mesi. I giudici hanno anche disposto l'interdizione dai pubblici uffici per Furci per 5 anni e lo hanno condannato a versare una provvisionale di risarcimento da 40mila euro a Vismara, parte civile.