Trezzano, la lotta agli evasori fiscali Più fondi destinati alla sicurezza nel nuovo bilancio di previsione

di Francesca Grillo

Un bilancio di "consolidata stabilità e lungimiranza, servizi e investimenti oltre a tariffe invariate e lotta all’evasione fiscale", spiega il sindaco Fabio Bottero. Il consiglio comunale ha approvato, nei giorni scorsi, il documento di programmazione più importante dell’ente: il bilancio di previsione. Alcune novità, investimenti nuovi, ma soprattutto "consolidati punti di forza", afferma il primo cittadino che sottolinea la "gestione oculata delle risorse. Per fare un esempio, i tempi di pagamento ai fornitori: meno di 11 giorni, rispetto ai 30 ordinari previsti dalla normativa, con il doppio beneficio di favorire le imprese ed evitare l’accantonamento di legge per i debiti commerciali". Conti e numeri li ha esposti l’assessore al Bilancio Domenico Spendio: "Continua a crescere anche la capacità di protezione del bilancio – sottolinea l’assessore – con accantonamenti aggiuntivi pari a 320mila euro e una liquidità disponibile di quasi 7 milioni di euro a fine 2022. Abbiamo inoltre razionalizzato la spesa salvaguardando voci importanti, aumentando di 93mila euro le risorse per la sicurezza e di 291mila euro per lo sviluppo sostenibile e il territorio". A questo si aggiungono le voci sugli investimenti: complessivamente, per le opere pubbliche, il Comune e i fondi del Pnrr metteranno a disposizione per Trezzano circa 4 milioni 700mila euro. Non è tutto: "Abbiamo deciso anche di rinnovare il bilancio partecipativo, stanziando anche per il 2023 risorse per 50mila euro da mettere a disposizione della cittadinanza per progetti per il nostro territorio - annuncia Bottero -. Proprio in questi giorni al piano terra della Casa comunale di via IV Novembre sono stati allestiti gli spazi per il coworking gratuito per le donne con sei postazioni di lavoro e al più presto sarà realizzata la palestra a cielo aperto nei parchi cittadini, progetti vincitori del primo bilancio partecipativo sperimentale". Infine, una nota positiva del bilancio è quella relativa alla lotta all’evasione fiscale. Il pugno duro dell’Amministrazione ha totalizzato entrate pari a oltre un milione 800mila euro, dovuti ai mancati pagamenti di Imu e Tari. "Continueremo con questo passo – assicurano Bottero e Spendio –: da una parte la gestione attenta delle risorse, dall’altra investimenti mirati per migliorare Trezzano, anche con il coinvolgimento dei cittadini".