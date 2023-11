Trentamila in piazza: "Noi, contro la violenza. Difendiamo la libertà. Nessuna sia più sola"

di Marianna Vazzana

Non esiste il minuto di silenzio: c’è un’intera mattinata di "rumore" in largo Cairoli, animato un fiume umano di "oltre 30mila persone", fanno sapere dal palco gli organizzatori della manifestazione “Il patriarcato uccide“. Ragazzi e ragazze, adulti, famiglie con bambini si fanno sentire sbattendo coperchi di pentole, fischiando, agitando mazzi di chiavi verso il cielo che è azzurrissimo: nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha collaborato anche il vento, spazzando via le nuvole. Ma nessuno parla o fischia mentre vengono letti uno dopo l’altro i nomi e le storie delle 107 donne uccise in Italia nel 2023. Una linea di violenza che unisce tristemente il Paese, rappresentata dal rosso dei segni che tanti partecipanti hanno dipinto sul volto, dei cappelli, dei nastri e dei palloncini che oscillano verso il cielo evocando quella libertà che a troppe donne è mancata. "Dobbiamo proteggerla, questa libertà. Oggi una donna non è neppure libera di vivere", commenta una manifestante con in mano la foto di Giulia Cecchettin, la ventiduenne uccisa in Veneto che è diventata il simbolo di questa giornata. Tra le centinaia di cartelli, uno con la scritta "L’assassino ha le chiavi di casa" a sottolineare che troppo spesso la mano che uccide è quella del partner o di un familiare. E allora, si legge più sotto, "Cambiamo la serratura". Trovando il coraggio di allontanarsi da una situazione tossica, di dire "no" a chi fa del male e di chiedere aiuto. "È bello essere in tanti, oggi – continua Silvia Soardi, di 28 anni – proprio perché si lancia un messaggio chiaro a tutte coloro che subiscono violenza: “Non sei sola“, siamo pronti a sostenerti. Tutta questa gente è qui anche per te".

In piazza anche mamme e papà con i loro bambini. "Io ho tre figli maschi di 7, 5 e 1 anno", racconta Corinna Bianchi, di 35 anni, con in braccio il più piccolo e accanto il marito. "Per me è importante esserci. Ai miei figli insegno a dare valore alle emozioni, a non vergognarsi di esternarle, ad ascoltarsi. Parte tutto da qui. Io stessa in passato ho vissuto momenti difficili. In questa piazza voglio dire che solo insieme si può cambiare". Per le professoresse Barbara Pagnin, che insegna tedesco alle medie, e Annarita Lucente, docente di inglese alle superiori, "è un buon segno che ci siano tanti giovani maschi. Sono fiduciosa, il cambiamento arriverà anche se la strada è lunga. Purtroppo capita ancora che ragazzini vengano derisi dai coetanei se non mostrano “aggressività“, come se fosse una caratteristica per “essere uomini“. Noi insegnanti abbiamo un grande compito". Tra i ragazzi, il videomaker Raffaele Diacono, di Torino, che ha scelto di partecipare all’evento milanese. "Mi piacerebbe che le piazze si animassero sempre, per contrastare la violenza sulle donne. Non solo oggi. Non solo all’ennesimo fatto di cronaca".

Sul palco a leggere i nomi sale anche il sindaco Beppe Sala che pronuncia quello di Giulia Tramontano, la ventinovenne uccisa a Senago lo scorso maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese del loro bambino. Su Twitter, il messaggio della deputata e segretaria regionale del Pd Lombardia Silvia Roggiani: "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce (uno degli slogan urlati nel corso della mattinata, ndr). In 30mila per dire “basta“ alla violenza degli uomini contro le donne e al patriarcato". Sul palco a leggere i nomi anche la rettrice Donatella Sciuto, Susanna Camusso, Ivan Scalfarotto, Pierfrancesco Majorino e assessori comunali.

Tra i volti noti, quello dell’attore Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra. "È una piazza che serve a risvegliare le coscienze. Da uomo – il commento dell’attore – dico che bisogna parlare ad altri uomini, cominciando a partecipare alle iniziative, bisogna partecipare, far conoscere e divulgare. Noi artisti siamo megafoni che possono amplificare messaggi importanti come questo". In piazza anche l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, che si è battuta contro la violenza nei confronti delle donne anche dal palco di Sanremo. Mostra un cartello con la scritta “We should all be feminists“, dovremmo tutti essere femministi. Si commuove alla lettura dei nomi. "Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì mi sono commossa, penso tutti quanti". Un platea gigantesca quella che ha riempito la piazza davanti al Castello: difficile contenere tutti, tanto che alcune persone che hanno accusato lievi malori in mezzo alla calca si sono spostate a fatica, con l’obiettivo di raggiungere uno spazio lontano dalla folla.

Applausi quando dal palco viene letta la poesia “Come ero vestita“ di Mary Simmering, dall’attrice Federica Fracassi. Apprezzato anche un brano sulla responsabilità maschile, ascoltato dalla voce di un uomo . Ancora, Gilberta Crispino e Donatella Massimilla, attrici dell’associazione Cetec Fuori e dentro San Vittore, declamano “Se domani non torno“, poesia diventata nota dopo la morte di Giulia Cecchettin. Spazio anche per la lettera scritta dalla sorella Elena. Dopo l’evento vanno in scena due cortei improvvisati in direzione Duomo mentre davanti al Castello continuano i “rumori“ e le urla: "L’assassino non è malato, è il figlio sano del patriarcato", "Per Giulia e tutte queste donne non facciamo un minuto di silenzio ma bruciamo tutto". Il segno di quell’onda rossa rimane anche dopo: sui tombini, restano i fogli con i nomi delle vittime incollati con lo scotch. "Nessuno li calpesti".