Trenta alberi piantati camminando. Oltre 600 persone per la Alpin cup

È un Nord Milano che vuole essere sempre più verde quello che ha aderito alle campagne di Ersaf, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, e che ha appena concluso le iniziative per la Giornata nazionale degli alberi. Così, al Parco Nord Milano questi giorni hanno raggiunto un enorme successo di partecipazione tra la tradizionale Alpin Cup, che ha visto 600 persone impegnate in tre circuiti di corsa, e la tappa di “Cammina Foreste Urbane“. "C’è stata una grande risposta di presenza e di azione – spiega il presidente Marzio Marzorati –. Abbiamo infatti piantato 30 alberi e arbusti, camminando". Si è trattato del primo “Tree-kking“ del polmone verde metropolitano. Dalla cascina di via Clerici è partito un esercito di camminatori che hanno effettuato diverse tappe in cui sono state messe a dimora le nuove piantine nei boschi del parco.

Durante l’iniziativa c’è stata anche l’adesione all’appello di CamminaForesteUrbane 2023, che chiede alle istituzioni e alle pubbliche amministrazioni non solo di salvaguardare il verde esistente ma anche di aumentare la fruibilità e la dotazione delle foreste urbane, come quella del Parco Nord Milano che dopo 40 anni dalla sua fondazione ha deciso di ampliare i suoi perimetri con l’acquisto dei terreni della Balossa. "Siamo orgogliosi che tra le 15 medaglie d’oro conferite dal Comune di Milano ci sia l’architetto Francesco Borella, primo direttore e padre fondatore del Parco. Un uomo di grande professionalità e con una forte capacità di visione futura della città, che è stato in grado di trasformare il territorio urbano lavorando per il bene pubblico e concretizzando un progetto a beneficio della collettività".

Cammina Foreste Urbane 2023 ha permesso anche di fare un primo bilancio per il Parco GruBria: 28mila piantine autoctone, messe a dimora, dopo due anni di lavoro e opere di imboschimento, grazie ai tecnici di Ersaf. Questo polmone verde è nato nel 2019 dall’unione di due parchi: il Grugnotorto Villoresi e il Brianza Centrale, salvaguardando aree verdi in una zona densamente urbanizzata, a cavallo tra i comuni di Cinisello, Paderno, Bovisio Masciago, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno e Varedo. Le campagne hanno permesso di intervenire su 16 diverse aree per un totale di 20 ettari, con nuove piantine forestali autoctone tra cui carpino bianco, ciliegio, acero campestre, Olmo, nocciolo e biancospino.