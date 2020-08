Milano, 5 agosto 2020 - I flussi di passeggeri sulle linee Trenord sono tornati quasi ai livelli pre-Covid, ma solo nel fine settimana. Nei giorni feriali, invece, il numero di passeggeri è ancora praticamente dimezzato. Una situazione fotografata dagli ultimi dati Trenord che, leggendo le medie di luglio, hanno fatto emergere le nuove abitudini dei lombardi. Gli spostamenti in treno per svago e per turismo stanno riprendendo in pieno, con un aumento settimana dopo settimana. Quelli per lavoro, in particolare dei pendolari che raggiungono uffici e aziende di Milano, restano ancora al palo, soprattutto per effetto dello smart working e della chiusura di scuole e università. Il vero banco di prova, anche sulle misure anti-contagi da poco allentate dall’ordinanza regionale, sarà settembre.

A luglio, di sabato, le linee di Trenord hanno trasportato in media, compessivamente, 240mila passeggeri giornalieri. Nello stesso periodo dell’anno scorso i passeggeri medi erano 300mila. La differenza si riduce ancora analizzando i flussi della domenica. Quest’anno si registrano 200mila passeggeri giornalieri, mentre nel 2019 erano 230mila. Una differenza di soli 30mila passeggeri, che premia in particolare le tratte che collegano Milano alla Valtellina e al lago di Garda. Per questo la società ferroviaria ha introdotto 8 nuove corse, nel fine settimana, sulla linea Lecco-Colico-Sondrio, oltre a un treno speciale su Milano Centrale. Potenziate anche le corse verso Verona, con fermata nella località del Garda. Linee sulle quali viene anche sperimentato il sistema della prenotazione del tragitto via app, con l’obiettivo di gestire i flussi e pianificare le misure anti-contagi.

Scenario diverso, invece, nei cinque giorni lavorativi della settimana. A luglio si è registrata una media complessiva di 360mila passeggeri al giorno sul sistema Trenord in Lombardia, che conta circa un milione di posti disponibili. L’anno scorso, nello stesso periodo, erano quasi il doppio: circa 600mila. Nonostante l’aumento dopo il lockdown, le rotte dei pendolari sono ancora spopolate. E gli effetti si fanno sentire anche sugli incassi dalla vendita di biglietti e abbonamenti. Uno scenario analogo si registra anche su metropolitane, bus e tram che attraversano Milano. Nei giorni scorsi Arrigo Giana, direttore generale di Atm e presidente di Agens, l’Agenzia confederale dei trasporti e dei servizi, aveva lanciato l’allarme per settembre: "In vista della riapertura delle scuole gli operatori di trasporti e servizi di mobilità hanno bisogno di disposizioni chiare e certe per poter organizzare l’attività e informare correttamente la propria clientela".