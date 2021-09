Milano - Potenziamento delle linee feroviarie, è in corso di realizzazione la posa del terzo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano lungo la linea Milano Bovisa-Seveso di Ferrovienord. La conclusione dell'opera, che prevede nel complesso la realizzazione di 2,3 chilometri di nuovo binario è prevista per il mese di luglio del 2022. Il valore totale dell'intervento finanziato dalla Regione Lombardia è di circa 12,2 milioni di euro.

Al momento i lavori in corso di notte riguardano in particolare la posa del terzo binario, lo spostamento dei due binari già esistenti, l'adeguamento di tutta l'impiantistica ferroviaria, la sostituzione dei deviatoi presenti tra Affori e Bruzzano e tra Bruzzano e Cormano. I cantieri per collegare le nuove rotaie al terzo binario della stazione di Cormano-Cusano Milanino andranno avanti fino a novembre e porteranno all'attivazione della prima tratta della nuova linea tra Cormano e Bruzzano.