Milano, 7 settembre 2019 - Disagi stamani per chi viaggia in treno a causa dei ritardi sulla linea Milano-Genova. La circolazione ferroviaria è interrotta nei pressi della stazione di Villamaggiore, vicino a Lacchiarella, in provincia di Milano, dove all'alba un uomo è stato travolto e ucciso da un convoglio in transito. Treni fermi nel tratto compreso tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia per consentire alla polizia ferroviaria di eseguire i rilievi.

