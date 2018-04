Milano, 24 aprile 2018 - Problemi alla circolazione, e conseguenti disagi per i tanti pendolari, per i treni in ingresso e in uscita da Milano: coinvolte numerose direttrici regionali. In mattinata infatti, intorno alle 7, sui binari tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Mlano Centrale è stata notata la "presenza di persone non autorizzate sulla sede ferroviaria", come recita Trenord sul sito dell'azienda.

Secono le prime informazioni, si sarebbe trattato di un uomo, italiano, che in stato di alterazione etilica ha dato in escandescenze in mezzo ai binari. Sono dunque scattati i controlli del caso da parte delle forze dell'ordine ma nel frattempo numerosi treni sono stati fermati, subendo così ritardi fino a 40 minuti, mentre altri sono stati cancellati o limitati nel percorso. Poco prima delle 7.30 le forze dell'ordine esono riuscite a bloccare l'uomo e la circolazione ferroviaria sta gradualmente tornando alla normalità.