Tre scippatrici bulgare borseggiano una turista Arrestate in un negozio

Entravano nei negozi affollati cercando clienti da borseggiare. La polizia ha arrestato tre donne bulgare, due di 34 e una di 44 anni, con vari precedenti, per furto aggravato in concorso ai danni di una turista messicana di 28 anni. Entrate separatamente in un negozio in corso Vittorio Emanuele II, hanno afferrato ciascuna un abito in vendita e circondato una turista messicana. Coprendo i movimenti con gli abiti, le hanno aperto la borsa e rubato il portafogli. Immediatamente si sono dirette verso l’uscita, ma sono state fermate dai poliziotti della Mobile. La vittima non si era accorta di nulla.