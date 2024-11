Tre rapine in 12 ore, via gioielli e smartwatch

Tre rapine in meno di 12 ore, tra giovedì e venerdì. Alle 15.30, una donna di 72 anni è stata presa di mira da due uominipoi descritti come nordafricani, i quali le hanno strappato la catenina e gli orecchini, dal valore stimato di 1.500 euro, per poi fuggire. È successo in via Bellarmino, non lontano da piazza Abbiategrasso. La donna stava camminando quando è stata aggredita e derubata dai due, che poi sono fuggiti verso piazza Agrippa lasciandola in stato di choc. Sul posto è intervenuta la polizia. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche.

All’1.20, lo scenario si sposta in pieno centro: in corso Magenta, per l’esattezza, dove un trentenne italiano è stato minacciato da tre uomini, verosimilmente nordafricani. Uno dei tre lo ha colpito con un pugno per poi strappargli via il suo smartwatch e poi scappare. La vittima è stata accompagnata in codice verde a San Donato. Anche in questo caso è intervenuta la polizia, così come, alle 3.15, in viale Stelvio: un moldavo di 18 anni, la vittima, è stato accerchiato da una banda di 6 rapinatori che sono riusciti a prendergli la catenina in oro rosa. Poi, la polizia è riuscita a individuarne quattro, egiziani irregolari tra i 18 e i 24 anni, di cui solo il più giovane senza precedenti. Non avevano la refurtiva e sono stati indagati per rapina. M.V.