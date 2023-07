"Tre ore di dialisi a 35 gradi e più Da sentirsi male"

Reparto dialisi all’ospedale Zappatoni con temperature elevate, i condizionatori d’aria non funzionano in quel reparto e i pazienti sono costretti alla calura che supera i 30 gradi ai quali si aggiunge poi il calore prodotto dai macchinari utilizzati per il trattamento. A segnalare il disagio che dura da più di un anno è Gianluigi Camagni 69 anni, paziente che si sottopone per tre giorni alla settimana da più di un anno a tre ore e mezzo di dialisi: "Siamo qui in sei in questa stanza, dobbiamo soffrire un caldo inverosimile. Il condizionatore non funziona, ne abbiamo informato la direzione più di una volta ma nulla di fatto. Alle sofferenze e ai disagi che dobbiamo affrontare per le nostre patologie ci tocca aggiungere anche quelle patite dal caldo esagerato". Una forte lamentela per le temperature elevate confermata anche da infermieri e medico di reparto: "È davvero una temperatura insopportabile. A volte si superano i 30 gradi. Una situazione che non giova di certo ai pazienti; alcuni di loro, infatti, accusano malesseri a causa delle alte temperature al punto da doverli staccare dai macchinari per la terapia. Alle nostre richieste di sanare la situazione ci è stato risposto con l’invio di un dispositivo portatile Pinguino. Assolutamente inadeguato". Tra i pazienti c’è anche chi ha inviato, fanno sapere gli infermieri, segnalazioni sulla questione all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Asst di Melegnano ma nulla è cambiato. Da parte sua l’Asst di Melegnano da noi contattata ha ritenuto di non rispondere. Il problema riguarda solo il reparto dialisi e pare si debba attribuire, sostengono ancora gli infermieri, a questioni tecniche legate al collegamento del condizionatore a impianti diversi rispetto a quelli che funzionano nel resto dell’o- spedale Zappatoni.

Stefano Dati