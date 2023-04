Tre murales che mangiano lo smog "Le opere raccontano i nostri valori"

di Barbara Calderola

3M celebra la Giornata della Terra con murales mangia-smog che decorano la sede del colosso della chimica, 600 dipendenti in Italia, dei quali 400 a Pioltello, quartier generale del gruppo, 480 milioni di fatturato l’anno e un’anima verde. Le tre opere sono state commissionate al giovane artista Alessandro Breveglieri su temi sensibili: sostenibilità, gender equity e valore della scienza. Un colpo d’occhio che riassume filosofia e impegni dell’azienda: "La creatività ci aiuta a raccontare i nostri valori - spiega il consigliere delegato Maurizio Asti -. Oltre a regalare una nuova veste alla sede principale, i murales trasmetteranno un messaggio di tutela ambientale. Realizzati con una speciale vernice “green” contribuiscono a ridurre l’emissione di CO2 di 57 chili, pari alla piantumazione di 4 alberi ad alto fusto". Il progetto ha coinvolto direttamente i dipendenti che, impugnato il pennello, si sono messi al lavoro "in linea con il percorso di tutela della natura che abbiamo intrapreso da tempo". L’obiettivo messo nero su bianco nel Global Impact Report diffuso da poco "è innovare per decarbonizzare l’industria, accelerare le soluzioni climatiche, migliorare la nostra impronta ecologica e fare di più con meno per rafforzare l’economia circolare".

Una rotta seguita con passo deciso che si allarga al sociale, "promuoviamo iniziative a favore delle comunità a basso impatto, inclusi progetti sull’educazione Stem che proteggono gli ecosistemi, supportiamo le economie locali e migliorano i mezzi di sussistenza". 3M è presente in 200 paesi del mondo e su scala globale ha un giro d’affari di 35 miliardi di dollari, fra i settori che serve, salute, automotive, consumo, trasporti, grafica, design, elettronica, energia, industria, sicurezza, telecomunicazioni. Barbara Calderola