Tre giorni a teatro con “I Scurbatt“

Tornano in scena I Scurbatt, il gruppo teatrale di Novate. Capitanati dal regista e attore Paolo Sorge, che ha appena compiuto 80 anni, sul palco anche il presidente Auser Giuseppe Plumari e alcuni volontari della Protezione civile. Negli anni hanno sempre riempito il teatro, coinvolgendo come pubblico sia persone giovani che meno giovani, famiglie, conquistando applausi e tante risate. I loro spettacoli sono sempre riprese dei testi e spettacoli dei Legnanesi, che a volte hanno anche assistito ai loro spettacoli. Sul palco andrà in scena ’Na famiglia slargata, tratto da I Colombo viaggiatori. Sem nasù patì e patem di Musazzi e Provasio. Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani che attanagliano la famiglia Pestalozzi, la grande generosità di Teresa, Giovanni e Mabilia ha portato loro ad adottare un bambino brasiliano. L’accoglienza della famiglia insieme a tutto il cortile sarà in perfetto stile Pestalozzi: affettuosa, coinvolgente e divertente tanto da spingere Gegè ad invitare Teresa, Giovanni e Mabilia in Brasile. Spettacoli venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 21 al Cinema teatro Nuovo di via Cascina del Sole a Novate. Domenica 11 alle 15.30. Ingresso 10 euro per adulti e 7 euro per bambini fino a 12 anni. Venerdì e sabato parcheggio all’interno dell’oratorio. I biglietti possono essere prenotati da Elettrical Cozzi, Panificio Buccelli o nella segreteria dell’oratorio dopo la messa domenicale.

Davide Falco