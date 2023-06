Tre colpi in meno di un mese Caccia alla “banda dei trattori“

di Monica Autunno

Tre colpi in meno di un mese: ricerche senza sosta fra campi, strade e capannoni, si gioca a rimpiattino con la “banda dei trattori”. I furti di mezzi agricoli si sono consumati in sequenza in aziende agricole da Cassina a Bellinzago Lombardo a Gorgonzola. Due dei mezzi, provento del primo furto, sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari. Gli altri trattori rubati sono scomparsi nel nulla.

L’ipotesi su cui lavorano senza sosta i carabinieri di Gorgonzola è quella di una banda di professionisti, attiva nel furto “con destrezza” dei mezzi agricoli, nella loro custodia in capannoni dismessi e poi nell’“esportazione clandestina” all’estero. Con ogni probabilità in Romania. Foto e descrizioni dei mezzi agricoli scomparsi viaggiano sul web, insieme alla rabbia degli agricoltori derubati nel bel mezzo della semina. Di cascina in cascina vola il tam tam: occhi aperti, e custodia in sicurezza dei mezzi nelle ore notturne.

Il primo furto ufficialmente denunciato si è consumato qualche settimana fa in un’azienda agricola a Cassina de’ Pecchi, e si è concluso felicemente. I carabinieri hanno infatti ritrovato i due trattori, entrambi di marca New Holland e uno con seminatrice, in un capannone abbandonato a Gorgonzola. La settimana scorsa altro raid, stavolta in un’azienda agricola gorgonzolese, dove, in piena notte, è scomparso un trattore agricolo Cnh International, di proprietà, fra l’altro, di un ex consigliere comunale. E da Gorgonzola a Bellinzago, dove l’altra notte è stato rubato un Mc Cornik rosso. Denunce presentate, ricerche in atto su zona allargata. Ma è come cercare un ago in un pagliaio: i mezzi agricoli rubati, il cui valore va dai 40-50mila euro a oltre 130mila, non sono solitamente dotati di gps. Le ultime ore sono state particolarmente convulse: l’ultimo trattore rubato è stato avvistato in zona, le ricerche dei militari si sono allargate sino alla periferia di Melegnano, dove sono stati perquisiti alcuni capannoni dismessi possibile ricovero della ingombrante refurtiva. Ma per ora nulla.

"L’unica cosa che sappiamo – spiega Silvia, moglie di uno dei titolari dell’azienda di Bellinzago Lombardo teatro dell’ultimo colpo – è che si indaga su una banda di professionisti. E professionisti sono. Per portarsi via i trattori senza rumore usano un silenziatore della marmitta. E rubano trattori di media potenza, non ‘bestioni’, probabilmente più richiesti. Sia come sia, per noi un danno importante. L’acquisto di un trattore comporta lavoro e sacrifici".