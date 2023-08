Tre amici aggrediti in strada Via la bici e il monopattino Arrestati i baby rapinatori

di Laura Lana

Li hanno presi a bottigliate per una bicicletta elettrica e un monopattino. Tra i rapinatori, anche due minorenni che sono finiti al carcere Beccaria. Un raid del branco ai danni di altri connazionali, sempre sudamericani. A innescare la rissa, finita con la violenta rapina, è stato un gruppo di tre giovani di origine ecuadoriana e peruviana, che verso l’una di notte si trovavano in via Milano. Lì hanno notato altri tre ragazzi, che probabilmente stavano rientrando a casa dopo la serata passata in compagnia. Subito si sono avvicinati a loro, li hanno circondati e li hanno aggrediti.

Sono arrivati armati di cocci di bottiglia, che hanno mostrato per intimare alle vittime di consegnare la bicicletta elettrica e il monopattino. A quel punto, è scaturita una colluttazione, con i rapinati che hanno cercato di difendersi. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio in codice verde per alcune escoriazioni e ferite, per fortuna lievi, riportate durante l’aggressione con i pezzi di vetro. Un vero e proprio assalto che ha visto i tre giovani non esitare a usare la violenza per sottrarre alle vittime una bici e un monopattino, che poi hanno utilizzato per dileguarsi nella notte, pensando di farla franca. I tre rapinati, rimasti feriti e senza mezzi in via Milano, non si sono dati per vinti e hanno chiesto aiuto, chiamando il 112.

Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Cologno è arrivata sul posto dell’aggressione e, in tempo record, grazie ai racconti delle vittime e alle informazioni sulla direzione di fuga dei malviventi, è riuscita a individuarli poco lontano dal luogo del raid, ancora a bordo della due ruote e del monopattino. I tre sono finiti in manette con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate. Si tratta di due minorenni residenti a Cologno e Rho, provenienti dal Perù, uno dei quali con precedenti per rapina. L’ultimo è l’unico maggiorenne: originario dell’Ecuador, nato nel 2001 e residente a Vimercate, è già noto alle forze dell’ordine per vari reati, come lo spaccio di droga. Gli arrestati sono stati portati in due diverse strutture: i due minorenni sono al carcere Beccaria, mentre il 22enne si trova ora al carcere di Monza. I militari hanno recuperato la refurtiva, che è stata restituita alle vittime.