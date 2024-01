Travolto da un’auto anziano in bici. Ricoverato in prognosi riservata

Incidente in bicicletta, grave un uomo di 86 anni. È successo ieri pomeriggio poco dopo le 16. L’uomo era in via Don Uboldi, vicino alla rotonda di via Volturno in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’automobile. La zona è quella che unisce la complanare tra Baranzate e Bollate e dall’altro lato conduce in via Magenta. Da chiarire ancora le cause dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni le ipotesi sono due. L’anziano potrebbe avere avuto un malore e dopo essere caduto è stato investito dall’auto dietro di lui. La seconda è che sia avvenuto l’investimento da parte dell’auto. La polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente sta ora effettuando i rilievi del caso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos Novate e un’auto medica che hanno poi trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. L’anziano ha riportato ferite gravi ed è attualmente in prognosi riservata.