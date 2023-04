Travolti sulle strisce pedonali Sedicenne grave al Niguarda In ospedale anche il suo amico

Nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se la sedicenne ha riportato gravi traumi. Meno preoccupanti le condizioni dell’amico diciannovenne, trasportato in codice giallo per le ferite riportate nell’impatto con l’auto. L’incidente che li ha visti loro malgrado coinvolti è andato in scena alle 4.50 di ieri all’angolo tra via Milton e via Pagano, vicino alla zona delle discoteche di viale Alemagna: vista l’ora, non è escluso che i due amici fossero reduci da una serata in un locale e che stessero tornando a casa. All’incrocio, stando a quanto finora ricostruito dagli agenti della polizia locale, hanno attraversato la strada sulle strisce pedonali: proprio in quel momento stava arrivando la macchina che li ha travolti, sbalzandoli sull’asfalto.

Il conducente si è subito fermato per chiamare aiuto e prestare i primi soccorsi. In pochi minuti, sono arrivati in via Pagano i sanitari di Areu: il maggiorenne è stato accompagnato al Policlinico; la minorenne è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, anche se per fortuna i bollettini medici di metà mattinata hanno scongiurato il pericolo di vita. Dei rilievi si stanno occupando i ghisa, che hanno raccolto la testimonianza dell’automobilista: detto che i ragazzi hanno attraversato sulle strisce, resta da capire se il semaforo fosse funzionante o lampeggiante (più probabile la seconda ipotesi); in ogni caso, il conducente del veicolo era comunque tenuto a prestare attenzione in corrispondenza dell’incrocio e a diminuire la velocità per accertarsi che non ci fossero persone nelle vicinanze dell’attraversamento pedonale.

L’incidente di ieri notte non è che l’ennesimo di un 2023 da incubo per le strade milanesi: basti ricordare che meno di una settimana fa, giovedì scorso, ha perso la vita la trentanovenne Cristina Scozia, madre di una bambina di sei anni, travolta da una betoniera mentre si trovava in sella alla sua bicicletta all’angolo tra corso di Porta Vittoria e via Sforza, davanti alla Sormani. Stesso drammatico destino toccato alla trentottenne Veronica Francesca D’Incà, uccisa il primo febbraio all’età di 38 anni da un camion di una ditta di traslochi all’incrocio tra piazzale Loreto e viale Brianza.

Nicola Palma