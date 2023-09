Travolta in vacanza Annalisa, uccisa di sera su una strada senza luci "Non l’ho proprio vista"

di Alessandra

Zanardi

Una vacanza in Campania è finita in tragedia per una turista milanese, Annalisa Uccellini, 43 anni, residente a Peschiera Borromeo. La donna è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada a piedi e per lei non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi disperati dei soccorritori per salvarle la vita, la donna è morta praticamente sul colpo per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

L’incidente è avvenuto l’altra sera a Sessa Aurunca, comune di 20mila abitanti in provincia di Caserta. La tragedia si è consumata sulla statale Domitiana, al chilometro 12.100, poco distante da un ristorante a conduzione familiare.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi, la vittima avrebbe cercato di attraversare la strada in un punto dove non esiste illuminazione pubblica, quando è stata travolta da un furgone Peugeot Partner.

Il conducente, un operaio 68enne di Pomigliano d’Arco (Napoli) si è fermato e, sotto choc, ha chiamato il 112.

"Non l’ho vista affatto", ha ripetuto l’uomo ai carabinieri, rimarcando di essersela trovata davanti. "È comparsa dal nulla, al buio. Ho frenato, ma lei era già a terra". Questa la versione dei fatti che, nell’immediato, è stata fornita dal conducente.

Intervenuto per prestare soccorso, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna di 43 anni.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere intanto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 68enne, attualmente deferito in stato di libertà.

La salma della vittima è stata trasportata all’obitorio del Centro di Medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul corpo, come di prassi in questi casi, è stata disposta l’autopsia, che potrà contribuire a chiarire meglio i contorni dell’accaduto.

Annalisa Uccellini era figlia di una ex dipendente del Comune di Peschiera Borromeo, dove la notizia della sua tragica scomparsa è arrivata nella giornata di ieri, accolta con somma tristezza. "È una notizia che ci ha colpiti profondamente", dice la vicesindaca Stefania Accosa, che esprime cordoglio a nome dell’ente locale e dell’intera comunità. "Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore, un dolore che difficilmente si può comprendere". La strada Domitiana non è purtroppo nuova agli incidenti con conseguenze fatali. Anche per questo, l’episodio riporta in primo piano il tema della sicurezza stradale sulle arterie italiane, dal Nord al Sud della Penisola, con la necessità di programmare interventi concreti e capaci di fare da deterrente agli schianti.

mail: [email protected]