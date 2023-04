Travolta in bici da una betoniera, domani ci sarà l’autopsia

L’autopsia di Cristina Scozia, la donna di 39 anni uccisa lo scorso venerdì in via Sforza dopo essere stata travolta in bici da una betoniera, sarà svolta domani. All’esame disposto dal pm Mauro Clerici parteciperanno anche il consulente difensivo del conducente del mezzo pesante di 54 anni, indagato a piede libero per omicidio colposo. Proseguono le indagini della Polizia locale per accertare nei dettagli la dinamica dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via Francesca Sforza e corso di Porta Vittoria di fronte la biblioteca Sormani. Il punto dell’inchiesta è capire in che direzione procedeva la giovane donna in bici e quali sono state le manovre del mezzo pesante, se ha effettuato la svolta travolgendo la donna nell’angolo cieco, oppuire se stavano entrambi porcedendo nella medesima direzione. L’autopsia avrà il compito anche di chiarire se ci sono stati traumi compatibili con uno schiacciamento. Dopo il deposito della relazione si chiariranno le responsabilità.