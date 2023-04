Travolge 17enne e si dà alla fuga Caccia al pirata

Investe un ragazzino sulle strisce pedonali e tira dritto, anziché fermarsi a prestare soccorso. Si stringe il cerchio attorno al pirata che nel tardo pomeriggio di mercoledì, sulla provinciale 273, ha travolto con l’auto un 17enne che stava attraversando a piedi, all’altezza del cimitero, per raggiungere il campo sportivo. Riverso sull’asfalto e sanguinante, il giovane è stato soccorso da alcuni passanti; intanto, l’auto che ha provocato l’incidente si è allontanata senza che il conducente si sia fermato a sincerarsi dell’accaduto. Per fortuna il ragazzo non è in pericolo di vita: trasportato al San Raffaele in codice giallo, le sue condizioni stanno via via migliorando.

In seguito all’impatto col pedone, la targa anteriore del veicolo pirata si è staccata ed è rimasta sul luogo dell’incidente. Grazie a questo prezioso dettaglio, gli agenti della polizia locale di Paullo sono riusciti a risalire alla Renault bianca che ha travolto il giovane e che, a detta del proprietario, sarebbe stata oggetto di furto. Ci sarà dunque bisogno di ulteriori verifiche per dare un volto all’investitore. Intanto, i ghisa hanno raccolto le testimonianze di chi era sul posto e acquisito le immagini delle telecamere di zona.

Nell’immediato si era temuto per la vita del ragazzo, tant’è che il soccorso sanitario ha inviato anche l’elicottero. Per fortuna la situazione si è rivelata meno grave del previsto: all’arrivo dei soccorsi il 17enne era cosciente e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza.

