Trasporto rifiuti illecito. Espulso e denunciato

È stato intercettato dalla polizia locale mentre transitava in via Friuli Venezia Giulia a Bollate, fermato per un controllo e denunciato alla Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti speciali. Protagonista un cittadino egiziano di 38 anni che era alla guida di un autocarro carico di sacchetti con materiale edile. L’uomo non era dotato di formulario rifiuti regolarmente compilato per il trasporto di rifiuti speciali e inoltre l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti, rilasciata alla ditta proprietaria del veicolo, risultava sospesa. Con sé non aveva documenti d’identità ma solo la fotocopia della patente egiziana e del passaporto. Ma le sue dichiarazioni sono risultate poco credibili, così è stato accompagnato in questura per le procedure di identificazione. Dagli accertamenti è risultato che il 38enne era già destinatario di un provvedimento di espulsione da parte della questura di Bergamo risalente al 2018. Sarà rimpatriato nelle prossime settimane, intanto è stato denunciato. La polizia locale indaga sulla ditta proprietaria del mezzo. Ro.Ramp.