Trasporto locale. Spunta l’ipotesi di una navetta

Sala affollata alla Rocca Viscon tea per l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale tra i pendolari e l’assessore Lucente di Regione Lombardia dove sono stati affrontati i disagi relativi alla linea del passante ferroviario S13 e al Tpl su gomma, "L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha fatto un puntuale resoconto di quello che oggi il Tpl può offrire e gli obiettivi che si intendono perseguire. L’auspicio di tutti i presenti è che, in particolare su gomma, si possa migliorare consentendo ai nostri territori di avere un servizio efficiente, capace di garantire puntualità e sicurezza", ha commentato la sindaca Antonella Violi, che ha anche annunciato che potrebbe fare un’indagine sul territorio per istituire una navetta che colleghi il centro cittadino con la stazione che si trova a Villamaggiore, ovviamente realizzabile solo se si ci sarà un numero adeguato di utenti. "Un confronto costruttivo con amministratori locali e tanti viaggiatori che hanno voluto portare il loro contributo su un tema particolarmente sentito come il trasporto pubblico locale – ha replicato Lucente –. Ringrazio la sindaca di Lacchiarella, Antonella Violi, per aver organizzato un evento che mi ha permesso di raccogliere istanze e criticità per una serie di disservizi che riguardano il territorio. Il confronto è fondamentale per avere un feedback il più fedele possibile sull’andamento del servizio nelle realtà locali. Il mio obiettivo è far sì che i cittadini possano avere un servizio il più possibile regolare ed efficiente. Stiamo lavorando proprio per questo".

Presenti anche cittadini di altri Comuni: per Nadia Verduci di Noviglio dall’incontro "è emersa chiaramente la gravissima situazione che fino a primavera 2026 – data presunta per l’affidamento della nuova concessione – rimarrà tale!".

Massimiliano Saggese