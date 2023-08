Trapper violenti in metropolitana L’agguato in ascensore a un 16enne

di Federica Zaniboni

Lo hanno preso di mira alla stazione Segesta della metropolitana lilla e hanno aspettato che salisse in ascensore per tendergli un agguato. Dopo essersi assicurati che non avesse alcuna via di fuga, lo hanno portato fuori ed è iniziato il pestaggio. A finire nei guai è il trapper Dahirvè che, lo scorso gennaio quando era ancora minorenne, ha tentato di rapinare un ragazzo di 16 anni insieme ad altri due complici. Quando la vittima ha reagito, loro hanno iniziato a colpirlo ferocemente con calci e pugni. E non si sono fermati finché non lo hanno visto svenire. Un’aggressione violentissima e terrificante, che in gran parte è stata ricostruita grazie alle telecamere di sorveglianza. Dopo mesi di indagine e il riconoscimento dei responsabili tramite i loro profili social, il trapper e un amico - anche lui ai tempi minorenne ed entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, perché a loro carico risulta un furto commesso insieme nel 2020 - sono stati arrestati per tentata rapina e lesioni. A emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita lunedì dai carabinieri di Milano, il gip del Tribunale per i Minorenni. Nei filmati degli impianti di sorveglianza, presenti nella stazione e all’interno dell’ascensore, si vedono chiaramente i tre ragazzi seguire dentro alla cabina il 16enne, di origini egiziane. Il malcapitato di turno, dopo un tentativo naufragato con un’altra potenziale vittima. Una volta “intrappolato“, quindi, il trapper e i suoi amici gli fanno capire chiaramente le loro intenzioni. Tenendogli una mano sulla spalla, lo spingono fuori dall’ascensore conducendolo fino in cima alle scale dell’uscita della metropolitana. Sarebbe stato lì, all’esterno, che i ragazzi si sono accaniti sul giovane, dopo che quest’ultimo aveva provato a opporre resistenza alle minacce volte a fargli consegnare il portafoglio e il cellulare. La rapina non viene messa a segno: quando gli aggressori si accorgono che, a causa delle botte, il 16enne ha perso i sensi, hanno paura. Così, forse per non peggiorare la loro situazione e probabilmente con la speranza di non lasciare traccia dell’accaduto, decidono di allontanarsi e di lasciare il sedicenne lì da solo, tramortito e con un trauma cranico per il quale i medici dell’ospedale San Carlo stabiliranno una prognosi di sette giorni. Il ragazzo si è rivolto ai carabinieri.

Fondamentali le indicazioni che ha fornito ai militari della Compagnia di Porta Magenta per riconoscere i suoi aguzzini, descrivendo nei dettagli uno dei due e fornendo il nome del profilo Instagram del trapper, che era riuscito a riconoscere. Giovane leva della SevenZoo - il gruppo di San Siro del quale hanno fatto parte alcuni tra i più noti artisti della scena della scena trap milanese, come Rondo da Sosa o Neima Ezza -, Dahirvè si trova adesso nell’istituto penale per i minorenni di Roma. Evidentemente, al Beccaria non c’era posto. "È grave – commenta Francesco Maisto, garante dei detenuti del Comune di Milano – che i lavori di ritrutturazione non siano ancora stati ultimati, nonostante le promesse". Dopo la fuga di alcuni detenuti lo scorso Natale, era infatti stato annunciato dal Governo che il cantiere “infinito“ sarebbe stato chiuso entro la primavera ampliando così la capienza della struttura. "La sezione in eterna ristrutturazione – hanno rimarcato Pietro Bussolati, consigliere regionale, e Alessandro Giungi, consigliere comunale – non è ancora utilizzabile dai ragazzi, nonostante ve ne sia estremo bisogno per far fronte ai problemi di sovraffollamento".