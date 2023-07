Trap therapy a lieto fine "Eravamo ragazzi difficili Ora siamo una famiglia"

di Monica Autunno

Trap uguale ‘fratellanza’, creatività, impegno e antidoto a solitudine e disagio. Il sociale debutta nel calendario di Melzo Estate, stasera si festeggia la conclusione del progetto “Trap Therapy”, durato un anno e che ha coinvolto decine di giovani melzesi, con una “Trappin’ Fest” in piazza: concerti, esibizioni, live painting e food. Sul palco i giovani, protagonista, naturalmente, la trap. Il progetto era stato ufficialmente presentato in febbraio, durava da qualche mese, è proseguito sino ad oggi. Finanziato a suo tempo dalla Regione nell’ambito Giovani Smart e condotto in Martesana dalle coop Milagro, Industria Scenica e Spazio Giovani con Comune di Melzo e Unione dei Comuni Adda Martesana, è stato condotto e “pilotato”, in primis, dai ragazzi. Nei mesi, tante attività: laboratori musicali, concerti ed eventi, momenti di socializzazione, qualche tappa nelle scuole, a confrontarsi con altri ragazzi. La trap? Una grande passione comune, il collante di nuove amicizie e di progetti condivisi: "Alcuni di noi sono stati ragazzi difficili – dicono i giovani protagonisti –: la musica ci ha dato nuovi obiettivi. E oggi siamo una famiglia". La serata “extra” della rassegna Melzo Estate prende il via alle 20 e si conclude alle 23. Vi prenderanno parte, oltre ai protagonisti e promotori, musicisti e cantanti, pittori, street dancer, stilisti. Un evento cui l’amministrazione comunale, che ha presentato il calendario di Melzo Estate poche settimane fa, tiene particolarmente. "Questo progetto ha rivestito grande importanza, per questo abbiamo voluto dedicare una serata ‘extra’ calendario alla sua conclusione – ha spiegatp l’assessora alle Politiche sociali Francesca Moratti –. Non un semplice progetto musicale, ma un percorso di coesione sociale. Nato dal desiderio di un gruppo di ragazzi, e proseguito con un importante obiettivo: promuovere protagonismo a partire dalle giovani generazioni". La trap? "Per noi una passione – spiegarono i ragazzi –: un genere musicale con ogni dignità, ancora vittima di troppi pregiudizi". Fra le iniziative portate avanti nei mesi scorsi gli incontri nelle scuole, dove i ragazzi hanno animato laboratori di scrittura, produzione musicale, grafica e fotografia. In primavera una grande campagna promozionale “grafica”: i volti del ragazzi stampati su manifesti affissi in tutta la zona, e uno slogan ("E tu, cos’hai da dire?") che, ancora oggi, è un invito ai coetanei a far sentire la propria voce. Il programma di oggi si apre con stand-laboratorio di live painting, writing e styling. Dalle 20 dj set con Noba. Dalle 21 live performance sul palco.