Tranvia Milano-Limbiate Roma conferma i fondi

di Giuseppe Nava

Si riaccende la speranza per la riqualificazione della linea tranviaria Milano-Limbiate. Almeno per il Mit, il ministero dei Trasporti, che è "al lavoro per reperire le risorse necessarie" per realizzare "alcune opere significative e particolarmente utili per gli enti locali, ad esempio la metrotranvia Milano-Limbiate" come sottolinea lo stesso ministero in una nota di poche ore fa.

Da qualche giorno, invece, c’erano solo rabbia e rassegnazione tra i pendolari e i Comitati per il tram soprattutto per il fatto che lo scorso 30 giugno era andato perso il finanziamento di 59 milioni di euro, relativo ai Fondi Fcs, perché non c’era stata alcuna proroga ministeriale, per far partire il bando di gara. A oggi, per il tanto atteso restyling della tratta da M3 Comasina all’ex-Ospedale di Mombello di Limbiate, mancano appunto questi 59 milioni di euro più i 26 milioni di euro stimati per gli extra-costi dovuti all’aumento dei prezzi dei materiali. Quindi, la somma di circa 85 milioni di euro è da reperire, mentre l’importo complessivo di spesa dell’opera è di poco più di 179 milioni di euro. Le rassicurazioni sul futuro della storica linea extraurbana arrivano proprio dalla nota del Mit: "La scadenza del 30 giugno, relativa alla quota di risorse Fsc atte a finanziare l’opera, non significa che l’opera sia stata abbandonata - continua il comunicato -. Semplicemente, sono necessari alcuni approfondimenti tecnici per individuare la copertura finanziaria più coerente con l’intervento da realizzare". Nelle scorse settimane, i Comitati per i tram e i sindaci di Milano e dei Comuni lungo la tratta avevano scritto lettere ed e-mail al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per non perdere i finanziamenti e per trovare una soluzione. La risposta del ministero dei Trasporti è chiara: "L’attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini è massima, anche alla luce della sua particolare sensibilità nei confronti degli amministratori locali", conclude la nota del Mit.