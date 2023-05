Tranvia Milano-Limbiate Caccia a 27 milioni di euro

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo lo scorso 2 dicembre e indicava in 179 milioni di euro l’investimento necessario per riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate. Certo, già quell’atto dell’esecutivo di Palazzo Marino precisava che la delibera era propedeutica al reperimento delle risorse per finanziare l’intera opera che, dal quartiere Comasina a Milano, attraversa i Comuni di Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate. Sì, perché Il costo complessivo della riqualificazione della tranvia, inizialmente stimato in circa 153 milioni e 224mila euro, è aumentato a causa della crisi che ha investito il settore delle costruzioni portando a un’impennata dei prezzi dei materiali edili.

Lo scorso dicembre i fondi disponibili per l’intervento, ottenuti attraverso diversi accordi sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e gli altri soggetti interessati, erano prossimi alla cifra originaria (153 milioni di euro). Per far partire i lavori, però, è necessario reperire ulteriori finanziamenti per un valore di 26,9 milioni (non trattandosi di fondi legati al Pnrr, gli extracosti non sono coperti automaticamente).

Cinque mesi dopo, la situazione non sembra essere molto cambiata. In altre parole, i fondi aggiuntivi non sono stati ancora trovati. In una nota, infatti, il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini spiega che "il Mit continua a seguire con attenzione il dossier relativo al tram della Comasina: come assicurato anche a febbraio, sono in corso approfondimenti per verificare eventuali disponibilità finanziarie per coprire l’incremento dei costi originariamente stimati. Analoghi approfondimenti sono in corso rispetto alla richiesta di proroga del termine (30 giugno) per l’avvio della gara, rispetto alla quale non vi è alcuna preclusione. È doveroso ricordare che, nel 2022, il Comune ha già ricevuto circa 730 milioni di euro per il trasporto rapido di massa. In questo senso è bene rassicurare cittadini, enti locali e associazioni: Matteo Salvini è determinato a fare tutto il possibile".

