Transizione energetica e disuguaglianze

Marco

Percoco*

Le sfide del cambiamento climatico hanno da tempo permeato l’azione politica urbana, con intensità variabile, alterna efficacia e, soprattutto, debole conoscenza scientifica, non tanto della posta in gioco, quanto del funzionamento delle azioni poste in essere. La gestione della mobilità, la rimodulazione dei consumi energetici, la piantumazione del verde, ecc. sono interventi entrati prepotentemente nella quotidianità di Milano, come di altre città del mondo, i cui effetti sull’economia della città, nella foga di avvicinarsi agli obiettivi della transizione ecologica, non sono stati compresi pienamente. È in corso in questi giorni, organizzato dal “Green“ Bocconi e presieduto da chi scrive, il congresso europeo degli economisti dell’energia, in cui la valutazione delle politiche e lo studio di interventi equi per la sostenibilità locale e globale saranno approfonditi. Non v’è dubbio che le politiche volte a promuovere la transazione ecologica abbiano prodotto due effetti indesiderati. Da un lato l’inflazione montante di questi ultimi mesi o anni è stata dovuta anche ad una serie di interventi di carattere europeo volti ad incrementare i prezzi di beni e servizi che generano emissioni di carbonio o inquinamento, in modo da ridurne i consumi. Dall’altro lato, l’imposizione tariffaria e la definizione di standard regolatori hanno prodotto forti diseguaglianze socio-economiche. Nel 2018, in Francia, si è assistito alla protesta dei gilet gialli dovuta all’incremento del prezzo della benzina per l’aumento della cosiddetta carbon tax che incideva in maniera sproporzionata sul reddito delle classi più deboli. Parimenti, a Milano, con Area C e soprattutto con Area B, i percettori di redditi più bassi stanno sostenendo costi in maniera iniqua (fino a 4.000 euro nel caso di Area B), a fronte di benefici che si distribuiscono equamente. Il riallineamento tra la distribuzione dei benefici e quella dei costi di interventi comunque necessari e condivisibili, quali quelli legati alla sostenibilità, è la sfida vera che si pone dinanzi ad una moderna politica economica ambientale, che deve essere colta anche dalla nostra città.

*Direttore del Green Bocconi