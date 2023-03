Transizione energetica con Xiber Energy

Nasce Xiber Energy Solutions, la newco del gruppo Tesya che punta alla decarbonizzazione dell’industria. Lo rende noto un comunicato della società nel quale si spiega che il settore industriale contribuisce al 22% delle emissioni di gas serra in Italia ed è necessario ridurle ulteriormente di circa il 30% per centrare gli obiettivi europei del 2030. Xiber Energy Solutions del Gruppo Tesya "punta a soluzioni multi-tecnologia e multi-fornitore, fortemente integrate e chiavi in mano, grazie a tecnologie “internet of things” e intelligenza artificiale". L’Italia, se non mutano drasticamente le condizioni al contorno non riuscirà a risparmiare rispetto all’obiettivo che il Paese si è dato al 2030. Ciò che contraddistingue la transizione energetica è quindi il carattere di importanza e urgenza al fine di proteggere il pianeta dalla più grande minaccia mai dovuto affrontata e di farlo nella maniera più veloce possibile.

Cinque sono le leve principali per la decarbonizzazione che si devono mettere in atto nel settore industriale con l’ambizione di raggiungere “net zero” entro il 2050: migliorare l’efficienza energetica utilizzando tecnologie all’avanguardia per tutti i passaggi del processo produttivo, sostituire i processi di combustione con soluzioni elettrificate o con combustibili a bassa impronta carbonica (ad es. idrogeno), sostituire la produzione di energia fossile con fonti di energia rinnovabili, catturare, stoccare e riutilizzare l’anidride carbonica e compensare le emissioni residue con investimenti in nuove foreste. Per questi motivi, ci si aspettano entro il 2030 più di 90 miliardi di investimenti per la decarbonizzazione delle imprese in Italia e in Spagna.