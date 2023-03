Prima il sesso a pagamento poi le coltellate per rapinarlo: ferito transessuale

Ambulanza(Foto d'archivio)

Milano, 27 marzo 2023 – Ancora violenza e sangue nelle strade di Milano con un 27enne transessuale accoltellato in un probabile tentativo di rapina.

Tutto è avvenuto nella notte: prima il sesso a pagamento, poi le coltellate al transessuale. Un peruviano di 27 anni è stato aggredito e ferito alle gambe e alla schiena in modo non grave da un uomo in zona Qt8.

I soccorsi

Il peruviano è stato trovato ferito e sanguinante a terra in piazza Santa Maria Nascente, dai carabinieri del radiomobile. Il 27enne è stato soccorso da un equipaggio del 118 e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Il ragazzo non è in pericolo di vita

La dinamica

Sentito dai militari il transessuale sudamericano avrebbe raccontato di essere stata ferito con un coltello a un cliente – forse di origine africana – dopo aver consumato un rapporto sessuale. Tra le ipotesi vi sarebbe anche un tentativo di rapina ai danni del peruviano. L’aggressore dopo le coltellate è fuggito ed è ricercato.