Milano, raccolta fondi per i vigili che manganellarono Bruna. Sala: “Iniziativa anomala e improvvida”

Milano – È scontro tra il Sulpl e il sindaco Giuseppe Sala sulla raccolta di fondi lanciata dal sindacato delle Polizia locale a favore dei tre agenti che hanno colpito con il manganello Bruna, la trans brasiliana fermata al Parco Trotter lo scorso 24 maggio e ferita durante una colluttazione con i ghisa in via Sarfatti. Il primo cittadino, da Roma, dove ha partecipato a un evento dell’Anci sul Pnrr, ha risposto così a una cronista che gli chiedeva della raccolta fondi del Sulpl: "Mi sembra qualcosa di anomalo e improprio. Con gli agenti della Polizia locale non ho avuto atteggiamenti demagogici o ideologici e prima di esprimere un giudizio ho chiesto di avere una valutazione seria. Non mi sono permesso, quando il fatto è successo, di lanciare subito condanne. Però per come abbiamo visto lo sviluppo delle cose alcuni errori ci sono stati. Quindi questa raccolti fondi è un po’ improvvida".

La replica del segretario del Sulpl Daniele Vincini non si è fatta attendere: "Le dichiazioni di Sala? Ce ne faremo una ragione. Se vorrà dare il suo contributo, lo accetteremo volentieri".

Mercoledì il sindacato dei ghisa ha lanciato la raccolta fondi per i ghisa indagati – il codice Iban per contribuire è IT86V0306909606100000197312 – e ha preannunciato uno sciopero di due ore per dare loro solidarietà. Il Sulpl continua la battaglia a sostegno dei tre agenti indagati. Il 24 maggio, in via Sarfatti, i vigili furono filmati da alcuni studenti della Bocconi durante il fermo della trans, colpita con diverse manganellate mentre era a terra. Quei video e la denuncia della 42enne Bruna hanno portato all’apertura di un’inchiesta per lesioni aggravate dall’abuso di pubblica funzione e di un procedimento disciplinare da parte del Comune.