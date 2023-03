Trajal Harrell libera le energie migliori

Le danze proseguono, in bel risalto, a FOG, nel cartellone della Triennale, per vocazione attento alle nuove forme del corpo in performance.

Si chiama semplicemente “Pas de deux” il lavoro di C.G.J., cioè del Collettivo Giulio e Jari, con Giulio Petrucci e Jari Boldrini, fondato nel 2018, di scena il 16 alle 19,30 sulle scene di viale Alemagna, in collaborazione con DiD Studio-Ariella Vidach.

Condividendo un progetto comune per la seconda volta i protagonisti-creatori, ben noti come interpreti e co-autori (Virgilio Sieni, Cristina Rizzo, Fabrizio Favale) alludono a quel momento magico del balletto classico che concentra i riflettori su una coppia eccellente, sviluppando però il tema come ricerca emozionale sulla relazione a due, portando in luce ciò che nasce nel buio dell’intimità.

Musica di Simone Grande, luci di Gerardo Bagnoli e consulenza visuale di Elisa Capucci; produzione Anghiari Dance Hub, Nexus Factory; progetto vincitore del bando DNAppunti coreografici 2021. Sabato e domenica riecco a FOG Trajal Harrell, personaggio di punta del panorama performativo statunitense, noto come solista e come autore di lavori per gruppo tra cui Twenty Looks or Paris is burning at the Judson Church (la storica casa della postmodern Dance newyorkese) chiamato a firmare la coreografia per “The Köln Concert” di Keith Jarrett, la registrazione jazz per pianoforte più famosa di tutti i tempi, e sulla voce della leggendaria cantautrice canadese Joni Mitchel, con e per lo Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble.

Sette danzatori libereranno energia sul palco del Teatro dell’Arte trasportati dal potere immaginativo di Harrell, che riscrive la storia della danza e delle sue subculture con ardito piglio personale nel segno di tutte le identità e diversità del mondo attuale.www.triennale.org

www.didstudio.org. E.G.V.