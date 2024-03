Traffico di rottami Intera famiglia ai domiciliari

COLICO (Lecco)

Hanno razzolato migliaia di tonnelate di rottami sottocosto per rivenderli a prezzo pieno, intascandosi quasi 2 milioni di euro in nero. Si sospetta che possano esserci di mezzo anche i picciotti della criminalità organizzata, proprio come nell’operazione "Metal money" dello scorso febbraio, costata la cattura del nuovo boss 72enne della ‘ndrangheta lecchese Cosimo Vallelonga. Le indagini sono state coordinate dal pm antimafia Bruna Albertini della Dda di Milano.

A gestire l’impero dei rottami illegali erano moglie e marito, Maria Battistessa e Franco Menghi di, entrambi di 61 anni, titolari dell’impresa "Menghi Rottami" di Colico, i due figli di 40 e 33 anni e la moglie di uno di questi, tutti arrestati ai domiciliari. Sono accusati di traffico organizzato illecito di rifiuti e gestione di rifiuti non autorizzata.

Altri sette padroncini che recuperavano per loro i rottami sono stati denunciati. Identificati inoltre 82 fornitori. Sono stati sequestrati anche 5 furgoni e formulari e prontuari falsi. La retata è scattata ieri mattina tra le province di Lecco, dove c’era il quartier generale di Colico del regno di rottami, Como e Sondrio. A effettuarla sono stati un centinaio di carabinieri del Noe di Milano con i colleghi del gruppo per la Tutela ambientale e la transizione ecologica di Milano e dei vari comandi provinciali. È scattata all’alba per evitare che qualcuno facesse sparire eventuali prove o avvisasse gli altri del blitz, come accaduto durante le varie ispezioni preliminari.

I primi a mangiare la foglia sono stati i militari della Forestale di Carlazzo, fermando alcuni trasportatori di rottami non autorizzati. "Attraverso la loro rete gli indagati raccoglievano porta a porta rifiuti ferrosi con furgoncini e operatori non autorizzati senza tracciarli – spiega il tenente colonnello Camillo Di Bernardo, comandante del Nucleo operativo ecologico di Milano, che nel 2019 ha bloccato un treno carico di spazzatura illegale a Lecco –. I rottami venivano poi conferiti all’impianto di Colico per essere riciclati rivenduti prezzo pieno". Accertata la movimentazione di almeno 2.700 tonnellate di rifiuti e incassi illegali per 1 milione 900mila euro. Daniele De Salvo