Traffico di rifiuti, sette indagati E stop alla tangenziale di Novara

Marco L: "Abbiamo un mese e mezzo per svuotare Trezzano".

Luca R: "Eh la madonna...".

Marco: "Un mese e mezzo deve andar via... no svuotare... andare da 110 a 50 mila metri cubi, sennò Luca lì lo chiudiamo".

L’accumulo di rifiuti terrosi e da demolizione nell’impianto di recupero di via Martirano, all’interno del Parco Agricolo Sud, era decisamente superiore a quanto previsto dalle autorizzazioni. E il titolare della Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano srl Marco Lavatelli, intercettato al telefono, lo sapeva benissimo. E dava disposizioni al direttore tecnico dei cantieri Luca Ronzoni di provvedere allo svuotamento, in previsione di probabili controlli. Per di più, stando alle indagini della Procura, nell’impianto i rifiuti speciali venivano riciclati solo parzialmente e però rivenduti alla ditta Novara Scarl che li utilizzava per realizzare il nuovo tratto della tangenziale di Novara.

Ieri il blocco del cantiere stradale e il sequestro preventivo di otto milioni di euro a sette persone più le due società indagate per traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. Con i contatti emersi tra uno degli indagati ed esponenti della ‘ndrangheta, da sempre leader nel movimento terra. Un sistema di smaltimento di rifiuti che, secondo l’indagine della direzione Antimafia di Milano, con i carabinieri Forestali e il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, ruotava proprio intorno all’impianto di recupero di via Martirano (nell’area della frazione Cascina Guascona), ora sequestrato.

L’esigenza di bloccare il cantiere del nuovo tratto della tangenziale di Novara - scrive il pm Silvia Bonardi della Dda milanese nel suo provvedimento - "è relativa anche al profilo dell’incolumità pubblica qualora l’opera, collaudata sulla base di dati non veri eo di materiale non conforme alle prescrizioni normative, venisse aperta alla circolazione veicolare anche pesante".

In pratica, serviranno analisi specifiche per accertare la reale composizione e consistenza del "materiale-rifiuto" proveniente dall’Immobiliare Cave Sabbia "impiegato come sottofondo stradale". E anche "sotto il profilo ambientale", si legge nel decreto di sequestro, "occorre scongiurare qualsiasi rischio".

Al centro delle indagini sull’impianto di via Martirano, dunque, una serie di "violazioni alla normativa ambientale". Sono state quantificate "circa 250 mila tonnellate di rifiuti speciali, stoccate all’interno del sito sequestrato in violazione della legislazione ambientale vigente". I rifiuti fuoriuscivano dal sito, ha spiegato la Procura, "senza aver subito un trattamento adeguato e conforme alla legge".

L’amministratore unico della Immobiliare Cave Sabbia Lavatelli, stando agli atti, sarebbe stato anche in "rapporti di carattere professionale" con Pietro Paolo Portolesi, (non indagato) "soggetto con diversi trascorsi giudiziari". Presunto affiliato alla ‘ndrangheta, il 53enne era finito ai domiciliari lo scorso giugno: una delle sue società si sarebbe infiltrata come "sito di conferimento delle macerie" nei lavori in corso di esecuzione all’interno del cantiere per la realizzazione (anche) del villaggio olimpico per i Giochi invernali del 2026, vale a dire per le "opere connesse alla riqualificazione dello scalo ferroviario di Milano-Porta Romana".

Mario Consani

