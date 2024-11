Traffico di farmaci oppioidi, indagato anche un medico

Per circa due anni, con migliaia di ricette irregolari, avrebbero alimentato un presunto traffico di "farmaci oppiodi" che, fuori dagli "standard di prescrizione" rigorosi previsti per quei medicinali, sarebbero finiti in mano a due distinti gruppi criminali. Per questo ieri è stata notificata a un medico di base in servizio a Milano e alla segretaria di un altro studio medico milanese un’ordinanza cautelare di interdittiva dalla professione per un anno per l’accusa di "prescrizione abusiva di farmaci stupefacenti". Nell’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nas e coordinata dai pm milanesi Barbara Benzi e Rosario Ferracane e che ipotizza anche il reato di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale e vede 12 indagati, sono stati arrestati quattro egiziani, ai domiciliari. Questi ultimi avrebbero fatto parte dei due diversi gruppi che ricevevano le false ricette dai due studi medici, riuscivano con quelle ad avere i medicinali dalle farmacie e li spacciavano.