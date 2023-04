"Tradito dall’amore per le moto" La zia di Mattia: spero trovi pace

di Alessandra Zanardi

"Un ragazzo poliedrico, intelligente, ricettivo, sempre in movimento. La sua vita scorreva tra il lavoro, la moto, gli amici e la musica. Spero che possa trovare pace, prima ancora che giustizia". Strazianti le parole di Marcella Micelli, zia materna di Mattia Maiocchi, il 19enne di Melegnano morto giovedì sera a Mediglia, sulla Sordio-Bettola, dopo che la sua moto si è scontrata con un’auto, il cui conducente, coetaneo della vittima, secondo le prime ricostruzioni stava effettuando un sorpasso azzardato. L’auto avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo Maiocchi. "Mattia era un ragazzo molto sensibile e forse per questo aveva cercato di crearsi una corazza, un po’ come la carena delle sue amatissime moto – racconta la zia in lacrime –. Aveva fatto studi professionali come elettromeccanico, poi aveva trovato impiego in un’azienda di Fombio. Ne era felicissimo. Era un gran lavoratore, metteva entusiasmo in quello che faceva".

Lo schianto fatale è avvenuto alle 22.30. Il giovane stava rincasando da una serata con gli amici, in una pizzeria di Mediglia. "Alle 22.20 aveva salutato la compagnia: ‘domani devo andare al lavoro’, però a casa non è mai arrivato – prosegue la zia –. Era quasi mezzanotte quando ho ricevuto la telefonata di Riccardo, uno dei due fratelli di Mattia. Mi sono precipitata all’ospedale di Vizzolo. Pochi minuti dopo, il comandante dei carabinieri è venuto a porgerci le condoglianze. Mia sorella è ricoverata all’Humanitas per un intervento: è toccato a me darle l’atroce notizia". Mattia aveva compiuto gli anni il 17 marzo "e per l’occasione si era fatto realizzare una camicia con impresse le sue iniziali: teneva a essere elegante. Molto legato ai nonni materni, aveva diversi tatuaggi sul corpo: in uno di questi è contenuta una preghiera per l’amato nonno Gino, scomparso nel 2008. Spero che ora nonno e nipote siano insieme".

La data dei funerali non è ancora stata fissata poiché presumibilmente, come di prassi in questi casi, sul corpo della vittima dovrà prima essere eseguita l’autopsia. Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio della comunità locale. Il Movimento 5 stelle, nel quale Marcella Micelli milita, ha aperto una raccolta fondi a favore della famiglia sul conto Postepay numero 5333 1711 7018 4101, oppure sull’Iban IT42G3608105138246442446445.