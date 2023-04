Tra sacro e profano, largo a “san ponte”

La giornata dedicata al santo patrono è da considerarsi festiva, permettendo così di astenersi dal lavoro e dalla scuola. Allo stesso modo le attività economiche e commerciali vengono solitamente interrotte. Dal punto di vista legislativo l’intesa tra Stato e Santa Sede sul patrono vale esclusivamente per la città di Roma, quindi per il giorno dei santi Pietro e Paolo. Come ad Opera, che come patroni ha appunto Pietro e Paolo, che si festeggia il 29 giugno. Nel resto dei Comuni d’Italia sono i contratti collettivi che nel tempo hanno esteso l’astensione dal lavoro nella giornata in cui si celebra il santo, Comune per Comune. A Basiglio, ad esempio, la patrona è sant’Agata che cade il 5 febbraio. Ma negli ultimi anni lentamente sono aumentate le “deroghe“. Nel Comune di Locate ad esempio, il patrono è S. Vittore ma è stato “surclassato” dalla data di Sant’Ambrogio. Proprio come ha appena stabilito Assago. Insomma “san ponte“ piace. Come ha fatto Pieve Emanuele, che come patrono ha Sant’Alessandro, che si festeggia il 26 agosto, ma la festa è stata traslocata alla seconda settimana di settembre mentre uffici e le attività lavorative all’immancabile Sant’Ambrogio.

Mas.Sag.